Süper Lig 4. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de 4. hafta hakem atamaları açıklandı
MHK duyurusu
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
Yarın
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam