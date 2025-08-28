DOLAR
Süper Lig 4. Hafta Hakemleri Açıklandı

TFF MHK, Trendyol Süper Lig 4. hafta hakem atamalarını duyurdu. İşte maçlara atanan hakemler ve programı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:40
Süper Lig 4. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de 4. hafta hakem atamaları açıklandı

MHK duyurusu

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Yarın

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

