Süper Lig 5. ve 6. Hafta Programı Açıklandı — Fenerbahçe-Trabzonspor 14 Eylül

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programı açıklandı. 5. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:01
Süper Lig 5. ve 6. Hafta Programı Açıklandı — Fenerbahçe-Trabzonspor 14 Eylül

Süper Lig 5. ve 6. Hafta Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı belli oldu. Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

5. Hafta

13 Eylül Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 Eylül Pazar:

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

6. Hafta

19 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

