Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Açıklandı
TFF-MHK'den resmi duyuru
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belirlendi.
6. Hafta Hakem Atamaları
Yarın:
20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol