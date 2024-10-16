Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahne alacak hakemlerin isimleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.
19 Ekim Cumartesi Maçları
- 13.30: Bellona Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
- 16.00: Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
- 19.00: ikas Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman
- 19.00: Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar Maçları
- 13.30: Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen
- 16.00: Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
- 19.00: Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
- 19.00: Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 Ekim Pazartesi Maçları
- 20.00: Sipay Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
Not: Adana Demirspor bu hafta maç oynamadan geçirecek.