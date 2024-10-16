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Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:14
Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahne alacak hakemlerin isimleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.

19 Ekim Cumartesi Maçları

  • 13.30: Bellona Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
  • 16.00: Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
  • 19.00: ikas Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman
  • 19.00: Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar Maçları

  • 13.30: Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen
  • 16.00: Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
  • 19.00: Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
  • 19.00: Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi Maçları

  • 20.00: Sipay Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

Not: Adana Demirspor bu hafta maç oynamadan geçirecek.

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