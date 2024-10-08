DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,57 -0,07%
ALTIN
2.886,95 -0,09%
BITCOIN
2.135.989,23 -0,04%

Süper Lig'de 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:22
Süper Lig'de 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Lig'de Disiplin İhlalleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sevk Edilen Kulüpler

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 8. haftada oynanan maçlarda yaşanan durumlardan dolayı aşağıdaki kulüpler disiplin kuruluna gönderildi:

  • Çaykur Rizespor
  • Atakaş Hatayspor
  • Trabzonspor
  • Adana Demirspor
  • Galatasaray
  • Gaziantep FK
  • Beşiktaş

Teknik İsimler ve Kulüpler

Ayrıca, TÜMOSAN Konyaspor antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş antrenörü Serdar Topraktepe de disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

1. Lig Kulüpleri de Etkilendi

Ek olarak, Trend 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler de PFDK'ya sevk edildi. Bu durum, ligdeki disiplin kurallarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiyespor, Düzce Cam Düzcespor'u Penaltılarla Geçti
2
TFF, Vitor Melo Pereira ile Hakem Gelişimi İçin Önemli Bir Adım Attı
3
BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Zorlu Maçı
4
Şampiyon Yamaç Paraşütçü Ferdi Toy, Uzundere'de Antrenman Yapıyor
5
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u Geride Bıraktı
6
Sivasspor, Başakşehir Maçına Hazır
7
Ümit Milli Takım Letonya Maçı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek