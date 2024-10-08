Süper Lig'de 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Lig'de Disiplin İhlalleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sevk Edilen Kulüpler

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 8. haftada oynanan maçlarda yaşanan durumlardan dolayı aşağıdaki kulüpler disiplin kuruluna gönderildi:

Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor

Trabzonspor

Adana Demirspor

Galatasaray

Gaziantep FK

Beşiktaş

Teknik İsimler ve Kulüpler

Ayrıca, TÜMOSAN Konyaspor antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş antrenörü Serdar Topraktepe de disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

1. Lig Kulüpleri de Etkilendi

Ek olarak, Trend 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler de PFDK'ya sevk edildi. Bu durum, ligdeki disiplin kurallarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.