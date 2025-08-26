DOLAR
Süper Lig'de 7 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi — TFF 3. Hafta İhlalleri

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ihlalleri nedeniyle 7 kulübü PFDK'ye sevk etti; 1. Lig'den de 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcu disipline gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:57
TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ligin 3. haftasında yaşanan ihlaller nedeniyle toplam 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)ye sevk etti.

Süper Lig'de sevk edilen kulüpler ve gerekçeleri

Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildi.

Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle sevk edilirken, kulübün yöneticisi Metin Özkan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Göztepe ve Zecorner Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat, Gaziantep FK talimatlara aykırı hareket, ikas Eyüpspor ise saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi.

1. Lig sevkleri

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcuyu PFDK'ye gönderdi.

Arca Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle; Esenler Erokspor saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler kulübü, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Eminevim Ümraniyespor, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar; Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Yöneticiler Fatih Çevik, Bilal Aydın ile Eshabil Erdem Gözüaçık talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Atakaş Hataysporlu futbolcu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu futbolcu Burak Asan kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ye verildi.

TFF'nin açıklaması doğrultusunda, disiplin süreçleri PFDK tarafından değerlendirilecek ve kararlar sonrasında kamuoyuyla paylaşılacaktır.

