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Süper Lig'de Bodrum FK Önde: Eyüpspor 0 - 1 Bodrum FK (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK, Eyüpspor deplasmanında 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:57
Süper Lig'de Bodrum FK Önde: Eyüpspor 0 - 1 Bodrum FK (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dorukta

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, ikas Eyüpspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın 29. dakikasında, Eyüpsporlu Umut Meraş'ın savunma arkasına attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba, kaleyi yokladı ancak savunmanın müdahalesiyle top üstten kornere çıktı.

Aynı dakikada Emre Akbaba köşe atışını kullandı ve altıpasın sağında Robin Yalçın iyi yükselerek kafa vurdu fakat kaleci Sousa topa hakim oldu.

30. dakikada Bodrum FK, Sipay Bodrum FK, Üzeyir Ergün’ün sağdan yaptığı ortayla golü buldu. Altıpasın solundaki Dimitrov, gelişine vurduğu şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

34. dakikada Eyüpspor'dan Mohammed, savunma arkasına güzel bir pas verdi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz, kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen, Berke'nin başarılı müdahalesiyle top kornere gitti.

44. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı ortada, altıpas önünde sırtı dönük kontrol eden Thiam'ın dönerek çektiği şut, savunmaya çarparak direğin yanından kornere çıktı.

İlk yarı, Sipay Bodrum FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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