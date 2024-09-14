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Süper Lig'de En Yüksek Bonservis Bedeli: Youssef En-Nesyri

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun yaz transfer döneminde en yüksek bonservis bedeli Youssef En-Nesyri'ye ödendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:12
Süper Lig'de En Yüksek Bonservis Bedeli: Youssef En-Nesyri

Süper Lig'in Rekor Transferi: Youssef En-Nesyri

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun yaz transfer dönemi, Youssef En-Nesyri'nin 19 milyon 500 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla dikkat çekti. Bu transfer, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

Yüksek Beklentilerle Kadroya Katıldı

Trendyol Süper Lig'in resmi verilerine göre, Galatasaray'ın 18 milyon euro bedelle transfer ettiği oyuncular arka planda kalsada, En-Nesyri'nin transferi büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe, Faslı forveti kadrosuna katarak gol yollarındaki eksikliği gidermeyi hedefliyor. Özgün Projeksiyonlar

Futbol dünyasındaki bu dev transfer, yalnızca Süper Lig'in rekabetini değil, aynı zamanda kulüplerin finansal stratejilerini de etkileyecek gibi görünüyor.

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