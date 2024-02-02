Süper Lig'de tamamlanan tüm transferler belli oldu!

2023-2024 Süper Lig sezonunda nefesler tutulurken kış transferinde heyecanlı isimler yer aldı. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşikaş ve Trabzonspor olmak üzere Sper Lig ekipleri çalışmalara başladı. Yapılan tüm transferlerin listesi yayınlandı.

Süper Lig'de tamamlanan tüm transferler belli oldu!
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Sezonun kalan zaman dilimin şampiyonluk heyecanı devam ederken Avrupa kupaları ve ligde kalma süresiyle beraber Süper Lig takımları transferleriyle isimlerini duyurdu. 2023-2024 kış transferlerinin listesi haberimizde.

KIŞ TRANSFER LİSTESİ
Nabıl Alıouı - Adana Demirspor
Oscar Pınchı - Racıng Ferrol
Jackson Porozo - Kasımpaşa
Didier Lamkel Ze- Metz
Breyton Fougeu - Adana Demirspor
Abat Aymbetov - Adana Demirspor
Benıto Raman - Samsunspor
Albıan Ajeti - Basel
Abdülkadir Ömür - Hull City
Emre Mor - Karagümrük
Doğukan Sinik - Hatayspor
İbrahim Akdağ - Sivasspor
Abdulkadir Parmak - Hatayspor
M'Baye Nıaeg - Empolı
Benjamın Stamboulı - Sözleşme Fesih
Mıguel Crespo - Rayo Vallencano
Aliou Badji - Gaziantep FK
Edgar IE - Sözleşme Fesih
Rıccardo Saponara - Ankaragücü
Angelino - Roma

transferOlıver Kemen - Başakşehir
Bartuğ Elmaz - Sivasspor
Cemali Sertel - Hatayspor
Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe
Loret Sadıku - Kasımpaşa
Koray Günter - Fatih Karagümrük
Mılad Mohammadı - Adana Demirspor
Alassane Ndao - Konyaspor
Valon Ethemı - Konyaspor
Jakub Slowık - Konyaspor
Kerem Atakan Kesgin - Sivasspor
Oğulcan Çağlayan - Kasımpaşa
Younes Belhanda - Al Shamal
Moteaz Nourani - Adana Demirspor

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