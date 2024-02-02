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Süper Lig'de tamamlanan tüm transferler belli oldu!

Süper Lig'de tamamlanan tüm transferler belli oldu! 2023-2024 Süper Lig sezonunda nefesler tutulurken kış transferinde heyecanlı isimler yer aldı. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşikaş ve Trabzonspor olmak üzere Sper Lig ekipleri çalışmalara başladı. Yapılan tüm transferlerin listesi yayınlandı.