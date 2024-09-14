Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 26,5

Süper Lig'de Yeni Transferler: Yaş Ortalaması 26,5

2023 sezonu itibarıyla Trendyol Süper Lig'de gerçekleştirilen transferler, 158 isimle birlikte önemli bir değişim sürecine girdi. Gerçekleştirilen transferlerin yaş ortalaması ise dikkat çekici bir şekilde 26,5 olarak belirlendi.

Transferlerin Tecrübeli Yüzü

Bu dönemdeki transferler arasında en deneyimlisi, Trabzonspor'a geri dönen 35 yaşındaki futbolcu oldu. Bu sürecin, liga ve takımlar için nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. İlgili Detaylar

Yeni sézonda mücadele edecek olan takımların kadrosuna kattığı isimlerle birlikte, Süper Lig'de genç ve dinamik bir oyuncu profili öne çıkıyor.