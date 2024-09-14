Süper Lig'de Yabancı Futbolcu Akını

Süper Lig’de Yabancı Futbolcu Transferi

Yaz transfer dönemi boyunca Trendyol Süper Lig takımları, toplamda 158 futbolcu transferinde bulunurken, bu futbolculardan 107'sini yabancı oyuncular oluşturdu. Bu durum, ligdeki yabancı futbolcu sayısının artmasına neden oldu.

Gaziantep FK En Fazla Yabancı Transfer Eden Takım

Gaziantep FK, bu yaz takıma kattığı yabancı futbolcu sayısıyla öne çıktı ve en fazla yabancı transfer eden takım olarak dikkat çekti.

Özhan Memiş tarafından hazırlanan bu dosya haber, Anadolu Ajansı tarafından yayımlandı ve Süper Lig'deki transfer hareketliliğini gözler önüne serdi.