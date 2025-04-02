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Süper Lig'den 4 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi!

TFF, Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray, Kayserispor ve Bodrum FK'yı disipline sevk etti.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:44
Süper Lig'den 4 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi!

Süper Lig'de Disiplin Süreci Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den dört kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Sevk Edilen Kulüpler ve Gerekçeleri

TFF'nin resmi web sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.

İlgili İsimler Hakkında

Hukuk Müşavirliği, ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk etti. Aynı zamanda Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline yönlendirildi.

Disiplin sürecinin sonuçları merakla bekleniyor.

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