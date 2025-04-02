Süper Lig'den 4 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi!

Süper Lig'de Disiplin Süreci Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den dört kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Sevk Edilen Kulüpler ve Gerekçeleri

TFF'nin resmi web sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.

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Hukuk Müşavirliği, ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk etti. Aynı zamanda Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline yönlendirildi.

Disiplin sürecinin sonuçları merakla bekleniyor.