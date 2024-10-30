Süper Lig'den 9 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi

Süper Lig'de Disiplin İhlalleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etme kararı aldı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, süper ligdeki 10. hafta maçlarında meydana gelen çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle bu kulüplerin sevkine karar verildi.

Hangi Kulüpler Sevk Edildi?

Sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor yer alıyor.

Önemli Olaylar ve İhlaller

Beşiktaş Kulübü görevlisi Sezgin Gülnar, Galatasaray derbisi sırasında gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın, yasa dışı bahis reklamının statta yayınlanmasına aracılık ettikleri için disipline gönderildiği bildirildi.

Bununla birlikte, Göztepe'den Anthony Dennis adlı futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasında kural dışı hareketi nedeniyle disiplin cezasıyla karşılaşacağı belirtildi.