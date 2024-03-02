Süper Lig devi Erencan Yardımcı transferi için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer, Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen genç golcü Erencan Yardımcı ile şansını denemeye başlayacak. Detaylar haberimizde...







SÜPER LİG DEVİNDEN ERENCAN YARDIMCI ATAĞI! TRANSFER İÇİN KOLLAR SIVANDI

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Süper Lig devleri, Eyüpspor'da bonservisi bulunan ve Pendikspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'ya atak başlattı. Öte yandan teknik ekibin genç forvetleri de kadrosunda görmek istediği yönünde öneriler var.

Süper Lig devleri, Galatasaray'ın altyapısında yetişen, Eyüpspor'dan bonservis bedeli alan ve şu anda Pendikspor'da kalitesini gösteren genç golcüyü kadrosuna katmak için hamle yaptı. Adı geçen kulübün ilk isminin Erencan olduğu söyleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Erencan Destek, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 20 resmi maça çıktı. Genç oyuncu bu periyotta 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

ASBAŞKAN BONSERVİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Genç oyuncunun transfer ücretini yöneten Eyüpspor Başkan Yardımcısı Fatih Kulaksız, "Sezon sonunda teklif ettiğimiz fiyat 10 milyon euroydu. 4 sene önce 400 bin Euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek âdettendir" açıklamasını yapmıştı.

TRABZONSPOR'UN İLK HEDEFİ...

Trabzonspor'un ruhu çok iyi, takım ulusal şampiyonlukta yavaş yavaş yükseliyor, kupada ise emin adımlarla ilerliyor. Özellikle ulusal kupada Galatasaray ve F.Bahçe'yi eledikten sonra Bordo-Mavili takımın geleceği çok daha netleşti. Öte yandan gelecek sezon başarıyı hedefleyen Fırtına ise transfer listesini şimdiden oluşturdu. Başlangıçta yerel bir saldırganın işe alınması bekleniyor. Bu konuda listenin ilk ismi Erencan Yardımcı... Galatasaray'ın alt yapısında yetişen, Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Pendikspor’da kalitesini gözler önüne seren genç forvet için girişimler kısa süre içinde başlayacak.

ELLERİNİ ÇABUK TUTACAKLAR

Avrupa'dan çok sayıda talipinin olduğu bilinen 22 yaşındaki oyuncuyla oturup konuşacağız. Bordo-Mavililerin Erencan'ı gerçekten ikna etmek istediğini bilsek de teknik ekip önümüzdeki sezon Erencan'ı kadrosunda tutmayı hedefliyor. Ancak Avrupa'dan gelen teklifler Karadeniz ekibinin işini zorlaştırsa da bu transferin bir an önce tamamlanması için yoğun çaba sarf edilecek. Bu arada Süper Lig'in dev takımlarının da Erencan için Avrupa dışından tekliflerde bulunduğu bildirildi. Erencan bu sezon 20 maçta 6 gol 1 asist yaptı.