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Süper Lig ekibi, Premier Lig'in genç yıldızını kadrosuna kattı: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Gaziantep FK, Premier Lig'den genç yetenek Kacper Kozlowski'yi transfer etti. Brighton'dan gelen Kozlowski, Gaziantep FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin detayları ve ilk açıklamalar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 00:43
Süper Lig ekibi, Premier Lig'in genç yıldızını kadrosuna kattı: 3 yıllık sözleşme imzalandı

GAZİANTEPSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN TRANSFER HAMLESİ: KACPER KOZLOWSKI RESMEN AÇIKLANDI

Süper Lig’de transfer hareketliliği devam ederken, Gaziantep FK, önemli bir transferle dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-siyahlı ekip, İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton'da forma giyen genç yetenek Kacper Kozlowski’yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Gaziantep FK, Brighton'dan gelen genç yetenek Kacper Kozlowski ile anlaşmaya vardı. Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Gaziantep FK’nın orta saha kurgusunu güçlendirmeyi ve takımın performansını artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

KACPER KOZLOWSKI KİMDİR?

Kacper Kozlowski, Polonya’nın genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2003 doğumlu olan Kozlowski, genç yaşına rağmen büyük liglerde tecrübe kazanmış bir futbolcu. Premier Lig temsilcisi Brighton’da geçirdiği süre zarfında potansiyelini kanıtladı ve Gaziantep FK'nın ilgisini çekti. Kozlowski, yetenekleriyle ortada bir futbolcu olarak tanınıyor ve Gaziantep FK'nın orta sahasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

TRANSFERİN DETAYLARI

Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, İngiltere Premier Ligi takımlarından Brighton Albion forması giyen dünyaca ünlü genç yıldız Kacper Kozlowski’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Bugün Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, Başkanımız Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlumuz Mustafa Kara’nın da katılımıyla kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı" denildi.

transfer

Kacper Kozlowski'nin Gaziantep FK'daki rolü, orta saha kurgusunun önemli bir parçası olacak. Teknik direktör ve takımın ihtiyaçlarına göre, Kozlowski'nin hem ofansif hem de defansif görevlerde etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Genç futbolcu, teknik becerileri ve oyun vizyonuyla Gaziantep FK'nın oyununa önemli katkılarda bulunması muhtemel.

Bu transfer, Gaziantep FK'nın Süper Lig’deki rekabet gücünü artıracak ve takıma yeni bir enerji getirecek. Kozlowski'nin performansı, kulübün sezon boyunca göstereceği performans açısından kritik bir faktör olacak.

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