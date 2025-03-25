Süper Lig Hakemi Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Gençleri Spora Yönlendiriyor

Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Süper Lig hakemliği tecrübelerini öğrencilerine aktararak spora yönlendirmekte.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:23
Süper Lig Hakemi Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Gençleri Spora Yönlendiriyor

Süper Lig Hakemi Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Gençleri Spora Yönlendiriyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fizyoterapi ile Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Trendyol Süper Lig'de sürdürdüğü yardımcı hakemlik göreviyle edindiği deneyimlerini öğrencileriyle paylaşıyor. Her biri spora ilgi duyan genç bireyleri, özellikle futbol gibi çeşitli branşlar yönünde teşvik etme çabasında.

20 Yıllık Hakemlik Tecrübesi

20 yıldır aktif hakemlik yapan Prof. Dr. Özkara, 2016 yılından bu yana Süper Lig klasmanında görev alıyor. 2021 yılında edindiği FIFA kokartıyla uluslararası düzeyde hakemlik yapma yetkisi kazanan Özkara, öğrencilerini sporun farklı alanlarına yönlendirmekte kararlı.

Futbol Hakemliği ve Akademik Hayatın Kesişimi

Amatör futbola çocukluğundan beri ilgi duyan Özkara, hakimlik ve akademik hayat arasında önemli bir paralellik kuruyor. "Futbol hakemliğinde hızlı, objektif ve doğru kararlar vermek zorundayız. Akademik hayatta da kararlarımızın doğruluğu aynı önemi taşıyor," diyen Özkara, sporun disiplin gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Öğrencilerle Sağlam İletişim

Hakemlik kariyeri sayesinde öğrencileriyle güçlü bir iletişim kuran Özkara, maçların ardından gelen soruları yanıtlayarak onların ilgisini artırmaya çalışıyor. "Bir derse girdiğimde çoğu öğrencimle hemen tanışmak zorunda kalmıyorum; onlar benim hakkımda çok şey biliyorlar," şeklinde ifade ediyor.

Öğrencileri Spora Teşvik Ediyor

Özkara, sporun kurallarını öğrenmenin önemine değinerek, spor tutkusunu öğrencilerine aşılamak için çaba sarf ediyor. "Özellikle sporun içerisinde olmalarını destekliyorum," diyerek, bu alanda staj ve iş bulmalarına yardım ettiğini belirtiyor. Öğrencilerin sporda kendi kararlarını vermelerine olanak sağlamak ise onun için önemli bir hedef.

Unutulmamalıdır ki spor, bireylerde sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir disiplindir; bu yüzden eğitim sürecinde bu değerlerin tanıtılması gerektiğine inanıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fizyoterapi ve...

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Trendyol Süper Lig'de sürdürdüğü yardımcı hakemlik görevindeki tecrübelerini öğrencilerine aktarıyor. Abdullah Bora Özkara, antrenmanına devam etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fizyoterapi ve...

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Trendyol Süper Lig'de sürdürdüğü yardımcı hakemlik görevindeki tecrübelerini öğrencilerine aktarıyor. Abdullah Bora Özkara, antrenmanına devam etti.

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