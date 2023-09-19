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Süper Lig için bomba iddia: Erman Toroğlu gelecek sezon için heyecanlandırdı

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Süper Lig için bomba iddia: Erman Toroğlu gelecek sezon için heyecanlandırdı
Süper Lig'de heyecan bütün hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün, TFF, tüm taraftarlar için açtığı anketle Süper Lig başta olmak kaydıyla tüm organizasyonların formatını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Federasyondan yapılan açıklamada, “Araştırma ve anket değerlendirmelerinin ardından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig ile birlikte TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in Türkiye Ziraat Kupası'nın format yapısı gözden geçirilecek." ifadeleri kullanılırken spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan hızlı bir açıklama geldi.

2023/24 Trendyol Süper Lig sezonu 11 Ağustos'ta başlatıldı. Aradan beş hafta geçti ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 23/24 sezonunun başlamasının yanı sıra önümüzdeki sezonun antrenmanlarına da başladı. Federasyon ilginç bir anket başlatarak yeni sezonun formatını yeniden tanımlamayı hedefliyor.

YENİ ANKET BAŞLATILDI

TFF'den yapılan yazılşı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın yapısını yeniden düzenleyen Hypercube şirketi ile kurduğu işbirliği protokolü çerçevesinde bu formatın yapısının belirlenmesine yönelik incelemeler planlanıyor. Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika müsabakaları kulüplerin kullanımına açıldı. Anket araştırması ve değerlendirmesinin sonuçlarını destekleyen Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile beraber turnuvanın ve Türkiye Ziraat Kupasının format yapısı gözden geçirilecek.”

Süper Lig için bomba iddia Erman Toroğlu gelecek sezon için heyecanlandırdı

Spor yorumculuğu yapan eski hakemlerden Erman Toroğlu da bu duruma ilişkin hızlı bir açıklama yaptı. Toroğlu, gelecek sezonda Süper Lig'de oynanacak play-off maçlarının hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

“MÜKEMMEL BİR HAZIRLIK VAR”

Erman Toroğlu'nun, konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Aldığım bilgiye göre önümüzdeki sezon play-off/play-out'lara inanılmaz bir hazırlık yapılıyor. Kamuoyuna söyleyin, halkın hazırlıklı olması gerekiyor çünkü çok fazla hazırlık var. Bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek görünüyor. "

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