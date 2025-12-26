DOLAR
Süper Lig İlk Yarı Raporu: 398 Gol, Galatasaray ve Fenerbahçe 39’ar

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 ilk yarısında 17 haftada 398 gol atıldı; Galatasaray ve Fenerbahçe 39’ar, Eldor Shomurodov 12 golle lider.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:40
Süper Lig İlk Yarı Raporu: 398 Gol, Galatasaray ve Fenerbahçe 39’ar

Süper Lig'de 17 hafta sonunda gol istatistikleri

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda ilk yarı tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerine göre, ligde toplam 398 gol kaydedildi.

Bu gollerin dağılımı şu şekilde: 286'sı ayakla, 70'i kafayla, 31'i penaltıdan ve 11'i kendi kalesine atıldı.

Hafta bazında en çok ve en az goller

Hafta bazında en çok gol, 29'ar golle 9., 13. ve 17. haftalarda atıldı. En az gol ise 14 golle ligin 2. haftasında kaydedildi.

Takımların gol performansı

Ligin ilk yarısında en fazla golü atan takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe oldu; her iki ekip de 39'ar golle zirveyi paylaştı. Bunu Trabzonspor 33 ve Beşiktaş 30 gol ile izledi.

En çok gol yiyen takım ise 33 golle Kayserispor oldu. Kayseri ekibini 32 golle Fatih Karagümrük ve 31 golle Antalyaspor takip etti. En az gol yiyen takım ise 9 golle Göztepe olarak kaydedildi.

Ayrıca ayakla en çok gol kaydeden takım 33 kez ile Galatasaray olurken, kafayla 9 gol ve penaltıdan 5 golle Trabzonspor bu alanlarda liderlik yaptı. Göztepe, Antalyaspor ve Kayserispor ise ilk yarıda penaltıdan gol bulamadı. Kendi kalesine en çok gol atan takım 4 golle Fatih Karagümrük oldu.

Gol krallığı

Gol krallığında ilk yarıyı 12 golle Eldor Shomurodov (Başakşehir) lider tamamladı. Onu 11 golle Paul Onuachu (Trabzonspor) ve 9'ar golle Anderson Talisca (Fenerbahçe) ile Mauro Icardi (Galatasaray) takip etti.

Dakika bazında goller

Ligin ilk devresinde en çok gol 90+ dakikalarda geldi; kulüpler bu sürede 33 kez ağları buldu. 45+ dakikalarda 18 gol atılırken, maçların 22. dakikasında toplam 10 gol kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

