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Süper Lig İlk Yarısında Penaltı İstatistikleri: 57 Penaltı Kullanıldı

Süper Lig'de devre arası öncesi kullanılan 57 penaltının detayları ve takım istatistikleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:19
Süper Lig İlk Yarısında Penaltı İstatistikleri: 57 Penaltı Kullanıldı

Süper Lig İlk Yarısında Penaltı İstatistikleri

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, hakemler 57 kez penaltı kararı verdi. Bu dönemde takımların performansı ve penaltı istatistikleri dikkat çekti.

Pek Çok Takım Penaltı Kullandı

Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı. İlk yarıda en fazla penaltı atan takımlar arasında Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yer alıyor; bu takımlar her biri 5 penaltı kullandı.

Penaltı Kaçıran Takımlar

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, bu sezon kendilerine verilen penaltıları gole çeviremeyen iki takım oldu. Çaykur Rizespor, 16. haftada oynanan Konyaspor maçında Ali Sowe ile, Konyaspor ise 7. haftadaki Trabzonspor maçında Umut Nayir ile penaltı kullanarak fileleri havalandıramadı.

Başarılı Penaltı Atıcıları

Penaltı atışlarında en başarılı isimler arasında Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile yer alıyor. Bu oyuncular, kullandıkları 5 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.

En Fazla Penaltı Kaçıran Oyuncu

Süper Lig'in bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncusu Olivier Ntcham oldu. Samsunsporlu futbolcu, 4 penaltı vuruşunda yalnızca 1 gol atarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Aleyhine En Fazla Penaltı Verilen Takım

Kasımpaşa, aleyhine en fazla penaltı verilen takım olarak öne çıkıyor. Bu sezon Kasımpaşa'ya 8 defa penaltı kararı verilirken, bunlardan 5'i golle sonuçlandı.

Süper Lig İlk Yarısındaki Penaltı İstatistikleri

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri aşağıdaki gibidir:

  • Samsunspor: 5 Penaltı (3 Kaçan)
  • Adana Demirspor: 5 Penaltı (2 Kaçan)
  • Galatasaray: 5 Penaltı (1 Kaçan)
  • Fenerbahçe: 5 Penaltı (2 Kaçan)
  • Beşiktaş: 5 Penaltı (1 Kaçan)
  • Trabzonspor: 5 Penaltı (2 Kaçan)
  • Kasımpaşa: 2 Penaltı (8 Aleyhine)

Toplam Penaltı Sayısı: 57 (44 Gol, 13 Kaçan)

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