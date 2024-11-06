Süper Lig'in 12. Haftasında Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

Süper Lig 12. Haftasında Hakemler Belirlendi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalar için hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, düdük çalacak hakemleri açıkladı.
8 Kasım Cuma Maçları
- 20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi Maçları
- 13.30 Onvo Antalyaspor - Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu
- 16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
- 19.00 Adana Demirspor - İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar Maçları
- 13.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
- 19.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
- 19.00 Fenerbahçe - Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam
Bu maçlarda görev alacak hakemler, lig heyecanını artırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.