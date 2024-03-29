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Süper Lig'in 31.haftasında hakemler belli oldu: Dikkat çeken Halil Umut Meler detayı

Süper Lig'in 31. haftasının başlamısına az bir süre kala haftanın hakemleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 20:19
Süper Lig'in 31.haftasında hakemler belli oldu: Dikkat çeken Halil Umut Meler detayı

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 31. haftası için hakemler belirlendi. Haftanın en kritik mücadelelerine sahne olacak olan haftada, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının olaylı hakemi Halil Umut Meler'e herhangi bir maçta görev verilmediği açıklandı. İşte detaylar:

Halil Umut Meler Kararı

Haftanın hakemleri açıklanırken, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'in herhangi bir karşılaşmada görev almayacağı belirtildi.

Haftanın Hakemleri:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük

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