Bist 100
8.798,78 0%
DOLAR
32,34 0,19%
EURO
35,11 -0,26%
ALTIN
2.227,29 -0,23%

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Fenerbahçe Süper Lig'in tahtını devraldı! İşte en değerli takımlar...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:26
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Süper Lig'in heyecan dolu dünyasında bir kez daha zirve değişikliği yaşandı. Futbolcuların piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte, Türk futbolunun en değerli takımlarının listesi yeniden şekillendi. En son güncellemeye göre Fenerbahçe, 202 milyon euro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı olarak tahtını sağlamlaştırdı.

Galatasaray ise 193 milyon euro değeriyle ikinci sıraya gerilerken, Beşiktaş 139 milyon euro değeriyle üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise 99 milyon euro değeriyle dördüncü sıraya geriledi. Başakşehir, 44 milyon euro ile beşinci sırayı alırken, Adana Demirspor'un 39 milyon euro değeriyle altıncı sıraya yükseldiği görüldü.

Ankaragücü, 35 milyon euro değeriyle yedinci sırada yer alırken, Samsunspor ve Çaykur Rizespor takımları ise sırasıyla 33 ve 31 milyon euro değerleriyle sekizinci ve dokuzuncu sıralarda kendilerine yer buldular. Antalyaspor ise 30 milyon euro değeriyle onuncu sırada yer aldı.

süper lig

Bu güncellemeler, Süper Lig'in rekabetçi atmosferinde takımlar arasındaki güç dengesinin sürekli değiştiğini ve hangi takımın ne zaman zirveye çıkabileceğini belirlemenin her zaman zor olduğunu gösteriyor. Ancak Fenerbahçe'nin liderliği, kulübün güçlü performansını ve piyasadaki değerini bir kez daha kanıtlıyor.

Süper Lig'in en değerli takımları arasındaki bu sıralamanın, ligdeki takımların mücadelelerini ve transfer stratejilerini etkilemesi bekleniyor. Futbolseverler, bu güncellemenin ardından takımlarının performansını daha yakından takip ederken, gelecek maçlarda hangi takımın hangi stratejiyi izleyeceğini merakla bekliyor olacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu

Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu

Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek

Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta beklenmeyen ayrılık: Maç öncesi açıklandı
2
A Milli Takım'ın Euro 2024 formaları görücüye çıktı
3
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu
4
Ferdi Kadıoğlu'na talip olan olana: Flaş iddia ortalığı karıştırdı
5
Galatasaray 5 isimle birden imza hazırlığında
6
A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı
7
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara Egemen Korkmaz'dan açıklama

Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek

Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu

Acil nakit arayanlara 100.000 TL hızlı kredi! O banka kimliğiyle gelene veriyor

İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı