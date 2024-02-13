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Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli

Galatasaray şampiyonluk koltuğuna oturdu! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:59
Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! 25. hafta sonunda Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşamasının ardından zirveye oturdu. Sarı-kırmızılılar, evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 66 puana ulaştı ve liderlik koltuğunu ele geçirdi. Özellikle Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la berabere kalması, şampiyonluk yarışını daha da kızıştırdı.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu için önemli tahminlerde bulundu. Şampiyonluğu 98 puanla tamamlayacak takım olarak Galatasaray'ı işaret etti. Fenerbahçe ise 64 puanla hala şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının bu tahminin ötesine geçerek zafere ulaşmasını umut ediyor.

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Ancak sadece şampiyonluk değil, küme düşme mücadelesi de ligin gündemini meşgul ediyor. Euro Club Index'e göre, sezonu 19 puanla tamamlayacak ve küme düşecek takım İstanbulspor olarak öne çıkıyor. Konyaspor'un ise 40 puanla küme düşen ikinci takım olması bekleniyor. Pendikspor'un 41 puanla 18. sırada yer alması öngörülürken, ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Hatayspor olacağı tahmin ediliyor.

Trendyol Süper Lig'de bu heyecan dolu yarışın sonucunu merakla bekliyoruz. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Küme düşme hattındaki takımlar arasında yaşanacak sürprizler neler olacak? Futbolseverler, bu soruların cevaplarını bekleyerek lig heyecanını takip ediyor.

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