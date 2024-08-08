Süper Lig'in Tarihindeki Rekorlar ve İlginç İstatistikler

Süper Lig'de Sezon Başlıyor

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig, bu yıl 66. sezonuna adım atıyor. Geçmişte birçok rekor ve ilginç olaya sahne olan lig, Türkiye'nin futbol tarihindeki önemli anları barındırıyor. İşte Süper Lig tarihinin 'en'leri:

Lig Tarihindeki Rekorlar

En Çok Şampiyon Olan Takım: Galatasaray (24 kez)

Galatasaray (24 kez) En Çok İkinci Olan Takım: Fenerbahçe (25 kez)

Fenerbahçe (25 kez) En Çok Lider Olan Takım: Galatasaray (602 hafta)

Galatasaray (602 hafta) En Gollü Maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4)

1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4) En Farklı Skorlu Galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)

1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0) En Çok Maç Oynayan Takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (2196)

Fenerbahçe ve Galatasaray (2196) En Az Maç Oynayan Takım: Kırıkkalespor (30)

Kırıkkalespor (30) En Çok Gol Atan Takım: Fenerbahçe (3944)

Bir Sezonda Öne Çıkan İstatistikler

En Çok Galip Gelen Takım: 2023-2024 sezonunda Galatasaray (33 galibiyet)

2023-2024 sezonunda Galatasaray (33 galibiyet) En Az Galip Gelen Takım: 1981-1982 sezonunda Diyarbakırspor, 1992-1993 sezonunda Konyaspor (2 galibiyet)

1981-1982 sezonunda Diyarbakırspor, 1992-1993 sezonunda Konyaspor (2 galibiyet) En Çok Gol Atan Takım: 1962-1963 sezonunda Galatasaray (105 gol)

Bir Maçta Gelmiş Geçmiş En’ler

En Çok Gol Atan Futbolcu: 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka maçında Tanju Çolak (6 gol)

1992-1993 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka maçında Tanju Çolak (6 gol) En Çok Penaltı Atan Takım: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçe (4 penaltı)

1986-1987 sezonunda Fenerbahçe (4 penaltı) En Fazla Kırmızı Kart Görebilen Takım: 2003-2004 sezonunda Beşiktaş (5 kırmızı kart)

Süper Lig, sadece takımlarıyla değil, anılarıyla ve rekabetiyle de Türk futbolunun vazgeçilmez parçasıdır. Her sezon yeni bir hikaye başlarken, eski rekorlar ve başarılar bu ligdeki büyülü atmosferi oluşturuyor.