Süper Lig takımı, millileri yakın markaja aldı

Sarı kırmızılı takım yaptığı transferlerle adından sık sık söz ettirirken bu isim gündeme bomba gibi düştü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY TRANSFERLERİ DUR DURAK BİLMİYOR

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Tanguy Ndombole ve Davinson Sanchez transferlerini gerçekleştirmişti. Galatasaray Avrupa'da da ses getirmeye devam ederken sağ bek ve orta saha arayışı da sürüyor. İddialara göre Sacha Boey için bir alternatif aranırken Zeki Çelik için görüşmeler başladı. Roma ile görüşmeler sürerken Çelik'in transferi için kiralama yönteminin kullanılabileceği düşünülüyor.





6 numara takımdan ayrıldıktan sonra sarı kırmızılı takım yerli isimlere yöneldi ve Okay Yokuşlu ismi de listede yerini aldı. West Bromwich Albion ile görüşmelerine devam eden Galatasaray'a Okay Yokuşlu'nun da sıcak baktığı öğrenildi. Orta saha oyuncuları için görüşmelerini sürdüren takımın bir diğer alternatifi ise Berkay Özcan oldu. Galatasaray Başakşehir ile görüşmelerine başladı ve takas hamlesi de öne sürüldü. İddialara göre Leo Dubois ve para planıyla transfer yapılması olası duruyor.