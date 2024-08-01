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Süper Lig ve 1. Lig Medya Yayın Hakları İmza Töreni Gerçekleşti

TFF ve beIN Medya Grup arasında süper lig ve 1. lig medya yayın hakları imzalandı. Türk futbolunun marka değeri yükseltiliyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:23
Süper Lig ve 1. Lig Medya Yayın Hakları İmza Töreni Gerçekleşti

Süper Lig ve 1. Lig Medya Yayın Hakları İmza Töreni

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN Medya Grup, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın haklarının imza törenini gerçekleştirerek yeni bir dönemin kapılarını araladılar.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Açıklamalar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk futbolunun geçmişten gelen irade eksikliğinin üstesinden gelerek, adaletli ve tarafsız hizmet sunma ihtiyacını vurguladı. Hacıosmanoğlu, "Futbolun patronları kulüp başkanlarıdır. Bizler, sahada kazanma arzusu olanların hizmetkârıyız," ifadelerini kullandı.

Başkan, geçmişte yaşanan sorunları geride bırakarak, futbol ailesiyle birlikte kalıcı çözümler üreteceklerin altını çizdi. Ayrıca, Fransa'nın başkenti Paris'teki FIFA Başkanı Gianni Infantino ile olan görüşmesini hatırlatarak, Türk futbolunun lider konumda olduğunu vurguladı.

beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin Değerlendirmeleri

Yousef Al-Obaidly, Türk futbolunun parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, medya yayın haklarının 3 sezon daha kendilerinde kalmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. "Taraftarlara heyecan sunmaya devam edeceğiz," diyen Al-Obaidly, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Bunun yanı sıra, korsan yayıncılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti ve kulüplerle birlikte bu mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni projelerle amatör kulüpleri destekleme sözü de verdi.

Törenin Kapanışı

Imza töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı. Böylece Türk futbolunun geleceği için atılan bu önemli adım kayıtlara geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1....

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly (sağda), kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

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