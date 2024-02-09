Suudiler Galatasaray'ın yıldız ismini gözüne kestirdi

Galatasaray sezon ortasında transfer yapmaya devam ediyor ve oyuncularına gelen teklifleri de en ince detayına kadar değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Angelino'nun takım kadrosundan ayrım-lmasının ardından Sarı Kırmızılılar, Sacha Boii'yi 30 milyon euroya Bayern Münih'e, Bakambu'yu da 5 milyon euroya Real Betis'e sattı.

Sacha Boilly'nin ayrılmasının ardından Galatasaray, Serge Aurier'i sağ bek alanına Carlos Vinicius'u ise forvet alanına görevlendirdi. Sol bek eksikliği nedeniyle bu pozisyon için Hannover 96'da forma giyen Derrick Köhn ile anlaşan Galatasaray'ın, bugün İstanbul'a gelmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşması bekleniyor.

DEV TEKLİFE RET CEVABI





Galatasaray'dan sürpriz bir ismin Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Nico Schira'ya göre Dries Mertens, yakın zamanda Suudi kulübünün Galatasaray'da kalma yönündeki büyük teklifini reddetti.

Tecrübeli yıldız bu sezon tüm müsabakalarda 22 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist yaptı.