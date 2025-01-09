Taha Akgül'den Moral Ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan milli güreşçi Ali Cengiz'i Acıbadem Hastanesi'nde ziyaret etti.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Akgül, hastanede doktorlardan Cengiz'in tedavi süreci hakkında bilgi alarak, güreşçiye destek olmak amacıyla ziyaret etti.

Akgül, Ali Cengiz'e kısa sürede sağlığına kavuşması ve yeniden minderlere dönmesi temennisini iletti. Bu tür ziyaretlerin, sporcuların moralini artırması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ameliyat olan milli güreşçi Ali Cengiz'i ziyaret etti.