Taha Akgül, Güreşte Yeni Dönemde Fark Yaratacak

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül, güreşte farklı bir yönetim anlayışı ile dikkat çekiyor. Akgül, "Öyle 'hayırlı olsun' ile geçirecek vaktimiz yok. Bir an önce planlamayı yapıp işimize koyulmamız lazım" diyerek, önceliklerinin güreş camiasını bir araya getirmek olduğunu vurguladı.

Bir Milat Olacak

Ankara'daki genel kurulun ardından açıklamalar yapan Akgül, "Bugün, güreş için Allah'ın izniyle bir milat olacak. İnşallah birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, demokrasinin, barışın kazandığı bir gün olacak" dedi. Akgül, yüksek oy alarak başkanlığa seçildiğini hatırlatırken, bu süreçte Selçuk Çebi ile demokratik bir seçim geçirdiklerini ifade etti.

Planlama ve Hedefler