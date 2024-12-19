Taha Akgül, Güreşte Yeni Dönemde Fark Yaratacak
Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül, güreşte farklı bir yönetim anlayışı ile dikkat çekiyor. Akgül, "Öyle 'hayırlı olsun' ile geçirecek vaktimiz yok. Bir an önce planlamayı yapıp işimize koyulmamız lazım" diyerek, önceliklerinin güreş camiasını bir araya getirmek olduğunu vurguladı.
Bir Milat Olacak
Ankara'daki genel kurulun ardından açıklamalar yapan Akgül, "Bugün, güreş için Allah'ın izniyle bir milat olacak. İnşallah birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, demokrasinin, barışın kazandığı bir gün olacak" dedi. Akgül, yüksek oy alarak başkanlığa seçildiğini hatırlatırken, bu süreçte Selçuk Çebi ile demokratik bir seçim geçirdiklerini ifade etti.
Planlama ve Hedefler
Akgül, federasyon başkanlığı döneminde tüm illeri, kulüpleri ve olimpiyat eğitim merkezlerini ziyaret edeceğini belirterek, "Farklı bir federasyon başkanlığı yapmayı düşünüyorum. Kısa vadede hemen Türkiye Şampiyonası, daha sonra ranking turnuvaları var" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Akgül, "Milletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik" Akgül, ilk icraatlarının güzel ve liyakatli görev dağılımları yapıp sahayı çalıştırmak olacağını ifade etti. Ayrıca, "Altyapıdaki potansiyelimizi kaybetmeye başlamıştık. Bunu toparlamaya çalışacağız" 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporculuk hayatını sonlandıran Akgül, güreş kariyerinde 1 olimpiyat altını, 2 olimpiyat bronzu, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu ile toplam 22 madalya kazandı. Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra başkanlık adaylığını açıklayan Akgül, federasyonun 5. olağan genel kurulunda 288 oy içinde 189'unu alarak 4 yıllık süre için başkanlık görevine seçildi. Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Destek ve Teşekkürler
İlk İcraatlar ve Vizyon
Kariyeri Şampiyonluklarla Dolu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Akgül, "Milletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik" Akgül, ilk icraatlarının güzel ve liyakatli görev dağılımları yapıp sahayı çalıştırmak olacağını ifade etti. Ayrıca, "Altyapıdaki potansiyelimizi kaybetmeye başlamıştık. Bunu toparlamaya çalışacağız" 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporculuk hayatını sonlandıran Akgül, güreş kariyerinde 1 olimpiyat altını, 2 olimpiyat bronzu, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu ile toplam 22 madalya kazandı. Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra başkanlık adaylığını açıklayan Akgül, federasyonun 5. olağan genel kurulunda 288 oy içinde 189'unu alarak 4 yıllık süre için başkanlık görevine seçildi. Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akgül, ilk icraatlarının güzel ve liyakatli görev dağılımları yapıp sahayı çalıştırmak olacağını ifade etti. Ayrıca, "Altyapıdaki potansiyelimizi kaybetmeye başlamıştık. Bunu toparlamaya çalışacağız" 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporculuk hayatını sonlandıran Akgül, güreş kariyerinde 1 olimpiyat altını, 2 olimpiyat bronzu, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu ile toplam 22 madalya kazandı. Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra başkanlık adaylığını açıklayan Akgül, federasyonun 5. olağan genel kurulunda 288 oy içinde 189'unu alarak 4 yıllık süre için başkanlık görevine seçildi. Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
2024 Paris Olimpiyatları'nda sporculuk hayatını sonlandıran Akgül, güreş kariyerinde 1 olimpiyat altını, 2 olimpiyat bronzu, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu ile toplam 22 madalya kazandı. Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra başkanlık adaylığını açıklayan Akgül, federasyonun 5. olağan genel kurulunda 288 oy içinde 189'unu alarak 4 yıllık süre için başkanlık görevine seçildi.
Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.