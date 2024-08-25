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Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk Şampiyon Oldu

Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Feyzullah Aktürk kazandı. Finalde Rıza Yıldırım'ı yendi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:55
Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk Şampiyon Oldu

Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde Şampiyon Belli Oldu

Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Rıza Yıldırım'ı mağlup eden Feyzullah Aktürk oldu. Turnuva, Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlendi.

Final Mücadelesinin Ayrıntıları

Turnuvanın final müsabakaları, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Geçmişte olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, ayrıca bir başka dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp de karşılaşmaları izlemek üzere stadyumda yer aldı.

Dereceye Giren Pehlivanlar

Başpehlivanlık maçında zafer kazanan Feyzullah Aktürk'e, altın kemer ve otomobil ödülü verildi. Gençler kategorisinde birinci olan Cahit Çelik, yıldızlar kategorisinde ise İsmail Sait Işıklı dereceye girdi. Ödüller, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından takdim edildi.

Ağalık İhalesi Sonuçlandı

Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin ağalığı için düzenlenen ihale, 3 milyon liradan başladı. Özay Beker, 13 milyon 66 bin liralık teklifiyle bu ihale içerisinde en yüksek teklifi veren isim oldu. Beker, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve diğer adaylarla birlikte stadyumda tur atarak seyircilere selam durdu.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören...

Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Bağlum Stadı'nda gerçekleşti. Seyirciler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (solda) da yer aldı.

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