Taha Akgül Kütahya'da Öğrencilerle Buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu (TFG) Başkanı Taha Akgül, Kütahya'da düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan Akgül, "Spor Zirvesi" adlı söyleşide, farklı spor branşlarıyla ilgilenen ortaokul ve lise öğrencilerine hitap etti.

Akgül, güreşe başlangıcını babasının yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini belirtti. Konuşmasında, "Hamdolsun, güreş kariyerimde çok büyük başarılar elde ettim ama bu kolay olmadı. İlk yıllarımda hiç madalya kazanamadım. Bir ara güreşi bıraktım. Okulda başarılı bir öğrenciydim. Liseden sonra üniversite için İzmir'e gittim ve bir hocam sayesinde güreşe tekrar döndüm. İlk müsabakam İzmir adına, ilk madalyam da Türkiye üçüncülüğü oldu." ifadelerini kullandı.

Kamp dönemlerinde sıkı bir şekilde çalışarak kaybettiği zamanı telafi ettiğini dile getiren Akgül, önemli başarılara imza attığını aktardı. Şimdi ise federasyon başkanı olarak başarılı projelere imza atmayı hedeflediğini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın'dan Destek

Kütahya Valisi Musa Işın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok alanda model ve marka olmuş sporcuların varlığını vurguladı. Siyaset, kültür, sanat ve spor alanlarında, örnek alınacak kişilerin öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Işın, şu şekilde ifade etti:

"Rol model olarak alacağımız insanlar, bizim kültürümüzü yaşayan ve taşıyanlardır. Biz onları takip etmeliyiz. Sürekli sosyal platformlarda kendini teşhir edenlerin, gençlerimizin rol modelleri olamazlar. Türk-İslam kültürünü temsil eden, kültürümüzü yaşayan insanlar, gençlerimizin gerçek rol modelleridir."

Söyleşinin sonunda Taha Akgül, protokol üyeleriyle birlikte Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Türkiye Grup Müsabakaları'nın finallerini izleyerek dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu (TFG) Başkanı Taha Akgül, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Akgül, "Spor Zirvesi" adlı söyleşide, farklı spor branşlarıyla ilgilenen ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TFG) Başkanı Taha Akgül, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Akgül, "Spor Zirvesi" adlı söyleşide, farklı spor branşlarıyla ilgilenen ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu.