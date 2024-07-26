Taha Akgül Olimpiyat Öncesi Madalya ve Bebek Heyecanını Paylaştı

Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ün Çifte Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçi Taha Akgül, eşiyle birlikte yaşadığı mutluluğu ve madalya hedefini paylaştı. Eşinin hamileliğiyle birlikte çifte bir heyecan yaşadığını belirten Akgül, "Bebek sürecimiz yaklaşıyor. İnşallah olimpiyattan sonra sağlıklı ve bereketli evlat sahibi oluruz. Hedefim ise altın madalya," dedi.

Farklı Bir Olimpiyat Psikolojisi

Olimpiyat oyunlarının diğer organizasyonlardan çok daha zorlu olduğunu dile getiren Taha Akgül, "Olimpiyatta kimse kimseye kolay madalya verilmiyor. Rakiplerimizin güçlü olduğunun farkındayım ama biz de bu zorluğun üstesinden gelebilecek tecrübeye sahibiz," diye konuştu.

Dualarımızla Destekleniyoruz

Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Akgül, "Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Allah’ın izniyle, milletimizin dualarıyla altın madalyayı kazanmak istiyorum. Bu dualar bizim için büyük bir destek olacak," ifadelerini kullandı.

Paris 2024'teki Hedefler

Taha Akgül, Paris 2024'te Türkiye'nin 102 sporcuyla katılacağını belirterek, "Bu olimpiyat tarihimizin en başarılısı olabilir. Çeşitli branşlarda madalya kazanmayı bekliyoruz," dedi.

Rıza Kayaalp'e Destek Çağrısı

Taha, Rıza Kayaalp'in yaşadığı talihsiz olay nedeniyle olimpiyatta yer alamayacağını hatırlatarak, "Rıza kardeşimize çok üzüldük. Onun gibi bir sporcunun böyle bir olay yaşaması çok üzücü. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ona gereken desteği vereceğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.