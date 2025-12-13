DOLAR
Tahkim Kurulu: Serdal Adalı'nın Hak Mahrumiyeti ve Beşiktaş'ın Para Cezası Kaldırıldı

TFF Tahkim Kurulu, Serdal Adalı'ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti ve Beşiktaş'ın 2 milyon 700 bin TL para cezasını oy çokluğuyla iptal etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:14
Tahkim Kurulu Serdal Adalı kararını açıkladı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile kulübe verilen disiplin cezalarına ilişkin itirazları karara bağladı. Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını oy çokluğuyla iptal etti.

Açıklamada yer alan karar detayları

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına yapılan itirazın incelendiği bildirildi. Yapılan müzakere sonucunda alınan kararlar şöyle açıklandı:

- Beşiktaş’ın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar' nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 700 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy çokluğuyla.

- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar' nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy çokluğuyla.

Kurulun kararları, TFF'nin resmi açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

