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Talat Ünlü Balkan Halter Federasyonu'nda Asbaşkanlığa Seçildi

Türkiye Halter Federasyonu'nun başkanı Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu'nda asbaşkanlık görevine getirildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:05
Talat Ünlü Balkan Halter Federasyonu'nda Asbaşkanlığa Seçildi

Talat Ünlü, Asbaşkanlık Görevine Seçildi

Türkiye Halter Federasyonu'nun başkanı Talat Ünlü, yeni kurulan Balkan Halter Federasyonu'nda asbaşkanlık görevine getirildi. Bu gelişme, federasyonun yaptığı resmi açıklama ile duyuruldu.

Federasyonun Kuruluş Toplantısı

11 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Arnavutluk'un Dıraç kentinde yapıldı. Bu toplantıda, Balkan Halter Federasyonu'nun kurulması kararlaştırıldı.

Önemli Katılımcılar

Kongredeki oylama sürecinde, Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Jallod ve Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Antonio Conflitti gibi önemli isimler de yer aldı.

Oylama Sonucu

Oylama sonucunda, Talat Ünlü oldukça büyük destek bularak, Balkan Halter Federasyonu'nun asbaşkanı seçildi.

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