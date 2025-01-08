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Tanrıkulu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:13
Tanrıkulu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu yılki etkinlik büyük bir ilgiyle izleniyor ve spor camiası tarafından yakından takip ediliyor.

Tanrıkulu, etkinlikte yer alarak Türkiye'nin tekvando alanındaki başarısını ve sporcularının uluslararası düzeydeki başarılarını ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Yılın en iyi kareleri arasında yapılacak oylama, sporun ve sporcuların önemine dikkat çekiyor.

Bu tür organizasyonlar, sporun yaygınlaşmasına ve desteklenmesine katkı sağlarken, aynı zamanda toplumsal bilinci artırma hedefiyle de önemli bir görev üstleniyor.

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