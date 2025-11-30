Tavşanlı Ada Stadı'nda gol düellosu: TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-2 Kahraman Kazan Spor

Karşılaşma Özeti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ada Stadı, bugün futbolseverlere bol gollü ve heyecan dolu bir karşılaşma sundu. Ev sahibi TKİ Tavşanlı Linyitspor ile konuk Kahraman Kazan Spor takımları 90 dakika sonunda 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Her iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele etti; maç boyunca bir gol düellosu yaşandı. İlk yarı ve ikinci yarı karşılıklı gollerle geçerken, taraflar birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı.

Ev sahibi ekip, kendi sahasındaki seyirci desteğini arkasına alarak maça hızlı başladı. Buna karşın Kahraman Kazan Spor’un organize atakları skoru dengeledi. Karşılaşmanın yüksek temposu sonunda her iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

