Tayfur Bingöl: "2 gol kaçırdım ama 15 gol sözüm var, tamamlayacağım"

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Gençlerbirliği zaferinin ardından "2 gol kaçırdım ama 15 gol sözüm var, tamamlayacağım" dedi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 23:35
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti

Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, maçın ardından basın mensuplarına kısa değerlendirmelerde bulundu. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından takımın serisine ve taraftara teşekkür eden Bingöl, kaçırdığı fırsatlar hakkında da konuştu.

Konuşmasında takım arkadaşlarına ve yönetime teşekkür eden Bingöl, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Selçuk Hoca’ya, ekibine, başkana, yönetimimize, Kocaelispor taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yarın iznimiz var. Bu başarıyı kutlayacağız. Size de teşekkür ederiz. Hepinize çok seviyoruz. 2 tane de gol kaçırdım. 15’i de tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim Hepinizi seviyorum"

Maç sonrası Bingöl'ün vurguladığı en önemli nokta ise gol hedefiydi; oyuncu, kaçırdığı gollere rağmen sezon sonunda 15 gol hedefine ulaşacağının sözünü verdi.

