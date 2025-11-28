Tayfur Bingöl: "2 gol kaçırdım ama 15 gol sözüm var, tamamlayacağım"

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti

Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, maçın ardından basın mensuplarına kısa değerlendirmelerde bulundu. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından takımın serisine ve taraftara teşekkür eden Bingöl, kaçırdığı fırsatlar hakkında da konuştu.

Konuşmasında takım arkadaşlarına ve yönetime teşekkür eden Bingöl, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Selçuk Hoca’ya, ekibine, başkana, yönetimimize, Kocaelispor taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yarın iznimiz var. Bu başarıyı kutlayacağız. Size de teşekkür ederiz. Hepinize çok seviyoruz. 2 tane de gol kaçırdım. 15’i de tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim Hepinizi seviyorum"

Maç sonrası Bingöl'ün vurguladığı en önemli nokta ise gol hedefiydi; oyuncu, kaçırdığı gollere rağmen sezon sonunda 15 gol hedefine ulaşacağının sözünü verdi.

KOCAELİSPOR’UN GALİBİYETİYLE SONUÇLANAN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ARDINDAN TAYFUR BİNGÖL, "2 GOL KAÇIRDIM. AMA SÖZÜM VAR. 15’İ TAMAMLAYACAĞIM" DEDİ.