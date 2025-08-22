Tayfur Bingöl Kocaelispor'da: 2+1 Yıllık Sözleşme

Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu geçen sezon Eyüpspor'da 33 maçta 5 gol attı, bu sezon Beşiktaş ile 2 Avrupa kupası maçında görev aldı.