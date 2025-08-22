DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
48,1 -0,81%
ALTIN
4.441,12 -1,09%
BITCOIN
4.779.374,91 -3,35%

Tayfur Bingöl Kocaelispor'da: 2+1 Yıllık Sözleşme

Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu geçen sezon Eyüpspor'da 33 maçta 5 gol attı, bu sezon Beşiktaş ile 2 Avrupa kupası maçında görev aldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:47
Tayfur Bingöl Kocaelispor'da: 2+1 Yıllık Sözleşme

Tayfur Bingöl Kocaelispor'da: 2+1 Yıllık Sözleşme

Resmi açıklama kulübün X hesabından yapıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur. Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. ifadesine yer verildi.

Geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen Tayfur Bingöl, 33 maçta 5 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Beşiktaş formasıyla 2 Avrupa kupası maçında görev aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde, Kocaelispor Başkanı Recep Durul (sağ 2) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Futbolu: II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni 27 Ağustos'ta Ankara'da
2
Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 Devirdi | Trendyol 1. Lig
3
Beşiktaş, Süper Lig'e Eyüpspor Maçıyla Başlıyor: Hekimoğlu Sakat, Yeni Transferler İlk Kez
4
Yıldırım Belediyesi, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Kazandı
5
Amed Sportif, Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor'u 2-1 Yendi
6
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ve Opet Arasında Yenilikçi Sponsorluk Anlaşması

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası