Tayfur Bingöl Kocaelispor'da: 2+1 Yıllık Sözleşme
Resmi açıklama kulübün X hesabından yapıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur. Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. ifadesine yer verildi.
Geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen Tayfur Bingöl, 33 maçta 5 gol kaydetti.
Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Beşiktaş formasıyla 2 Avrupa kupası maçında görev aldı.
