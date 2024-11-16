Tayfur Havutçu'nun Sağlık Durumu: Eşi İyi Haber Verdi

Tayfur Havutçu'nun Sağlık Durumu Güncelleniyor

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu, enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırılarak tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Eşinin açıklamalarına göre, Havutçu'nun sağlık durumu ile ilgili umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Eşi Neslihan Havutçu'dan Açıklama

Neslihan Havutçu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda eşinin hastaneye yaklaşık bir hafta önce yatırıldığını duyurdu. "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Camiasından Destek

Neslihan Havutçu, Beşiktaş Kulübü yönetiminin ve camiasının kendileriyle ilgilenmediği iddialarına da yanıt verdi. "Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ayrıca, sağlık durumu ile ilgili olarak sevenlerine ve camiaya duyduğu minnettarlığı ifade etti.

Havutçu'nun durumu hakkında güncellemelerin yapılacağı ve herkesin dualarının kendileri için önemli olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.