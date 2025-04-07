Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş Camiaya Özür

Tayyip Talha Sanuç'un Özür Mesajı

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin ardından, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart görerek takımı yalnız bıraktığı için özür mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından takipçilerine hitap eden Sanuç, şu ifadeleri kullandı:

"İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. Böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim."

Bu samimi mesajıyla Sanuç, Beşiktaş taraftarlarının gönlünde bir nebze olsun tekrar yer edinmeye çalıştığını gösterdi. Futbolcu, bu süreçte takımının yanında olacağının ve destek beklediğinin altını çizdi.