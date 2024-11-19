TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Macaristan Maçlarını Kazanacağız!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Macaristan Maçlarını Kazanacağına İnanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) eleme maçlarında Macaristan ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde oldukça umutlu açıklamalar yaptı. Türkoğlu, takımın bu iki maçı kazanarak Avrupa'daki hedeflerini her zaman yüksek tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Hedefimiz En Üst Nokta

22 ve 25 Kasım’da oynanacak Macaristan maçları için Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde konuşan Türkoğlu, "Bu tip maçlar, bizim bakış açımızı her zaman farklı bir noktaya getirmiştir. İnşallah hem burada, hem de Macaristan’da bu iki maçı da kazanarak hedeflerimizi gerçekleştireceğiz," dedi.

Genç Yeteneklere Destek

Sözlerine devam eden Türkoğlu, genç oyunculara fırsat veren kulüp ve antrenörlere teşekkür etti. "Yeni bir kadro oluşturduk. Bu sezon 4+1 kuralını uygulayarak Türk sporcularımızın daha fazla süre almasını sağlamak istiyoruz. Ekibimizde yer alan genç yetenekler Melih ve David ile gurur duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Heyecan Dolu Aylar

TBF Sportif Direktörlüğüne atanan Alper Yılmaz ve Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi Doğuş Balbay’a da başarılar dileyen Türkoğlu, "Kasım ve şubat ayları federasyonumuz için en heyecanlı süreçler. Hem kadın, hem de erkek milli takımlarımız için çok önemli maçlar geliyor," ifadelerini kullandı.

Milli Takım Başarıları ve Fenerbahçe Beko'nun Kararı

Fenerbahçe Beko'nun A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararına değinen Türkoğlu, "Milli takımlarımız her zaman kurumların üstündedir. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Biz federasyon olarak bu süreci en iyi şekilde yöneten bir yönetim olduk ve devam edeceğiz," dedi.

Alper Yılmaz:"Taraftarlarımızın Desteği Çok Önemli"

Medya gününde konuşan TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Macaristan maçında galibiyet hedeflediklerini ifade etti. Hedeflerinin EuroBasket 2025'e katılmayı garantilemek olduğunu belirterek, "Taraftarımızın desteğiyle burada iyi basketbol oynayıp kazanmayı umuyorum," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.