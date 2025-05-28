TBF ve Mövenpick Hotel İstanbul’dan Kadın Milli Takımlar için Anlaşma

TBF ve Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Arasında Önemli Anlaşma

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea arasında, kadın milli takımlarının konaklama sponsorluğu için bir imza töreni gerçekleştirildi.

İmza Törenine Yoğun Katılım

Tören, Zeytinburnu’nda bulunan Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea’de yapıldı. Törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekip, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun ve diğer davetliler katıldı.

Hidayet Türkoğlu'ndan Destek Mesajı

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, federasyon olarak milli takımlar için en yoğun ve heyecanlı süreçlerden birini yaşadıklarını belirtti. "Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımımızın her zaman yanındayız. Sahaya çıktıklarında formanın hakkını en iyi şekilde vereceklerine inanan bir ekibiz. Bu süreçte saha içinde olduğu kadar saha dışında da milli takımlara destek vermeyi önemsiyoruz. Milli takımlarımıza ev sahipliği yapacak Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'ye teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde ederiz. A Milli Kadın Basketbol Takımımıza başarılar dileriz," ifadelerini kullandı.

Eray Dursun: "Milli Takımlarımıza Destek Olmak Onur Verici"

Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun ise, kadın milli takımlarının konaklama sponsoru olmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Dursun, "Milli takımlarımıza huzurlu, güvenli ve lezzetli bir konaklama sunmak bizim birinci görevimiz. Ayrıca bu, bizim için milli bir görev. Avrupa Şampiyonası yolunda A Milli Kadın Basketbol Takımımızın yanında olmak istedik. Bununla gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz," dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea arasında kadın milli takımlar konaklama sponsorluğu için imza töreni düzenlendi. Zeytinburnu'nda yer alan Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'de gerçekleştirilen törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu (ortada), A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun (orta sağda) ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea arasında kadın milli takımlar konaklama sponsorluğu için imza töreni düzenlendi. Zeytinburnu'nda yer alan Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'de gerçekleştirilen törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu (ortada), A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun (orta sağda) ve diğer davetliler katıldı.