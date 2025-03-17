TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadın Boksta Başarıya Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı gösteren sporcuları tebrik etti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:45
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadın Boksta Başarıya Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda elde edilen başarıları sosyal medya hesabından duyurdu.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi, gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar'ı ve bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ile Elif Güneri'yi yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak bizlere büyük bir sevinç yaşattınız. Başarılarınız daim olsun."

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