TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Paralimpik Sporculara Tebrik Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kutlama Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkemizin gururu olan sporcuların kazandığı madalyalarla şanlı bayrağımızı dalgalandırdığına vurgu yaptı.

Madalya Kazanan Sporculara Destek

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya kazanarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." Bu sözleriyle sporcuların başarılarının ulusal bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.