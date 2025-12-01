Tedesco'dan Derbide 3 Değişiklik: Fenerbahçe 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisine, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşısına çıkan 11'e göre 3 değişiklik yaparak çıktı. Sarı kart cezasını tamamlayan Nelson Semedo takıma döndü.

Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'nın yerine Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Yedekler arasında Tarık Çetin, Fred, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. Bu iki ismin yanı sıra İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz da kadroya alınmadı.

Derbiye özel şov

Maç öncesi stadyumda ışık ve görsel şovlar gerçekleştirildi. Dün taraftarlarla buluşan eski yıldızların stada gelişi anons edilirken tribünler alkışlarla karşılık verdi. Isınma bölümünde çalınan marşlar ve bestelerle taraftarlar maça hazırlanırken, başlama düdüğü öncesi zemine Kadıköy ruhu geri döndü temalı eski derbilerden kesitler seslendirmeyle aktarıldı.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI FERENCVAROS MÜSABAKASI 11'İNE GÖRE GALATASARAY DERBİSİNE 3 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.