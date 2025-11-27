Tedesco'dan Ferencvaros Maçına 3'ü Zorunlu 7 Değişiklik

Tedesco, Çaykur Rizespor 11'ine göre Ferencvaros maçına 3'ü zorunlu olmak üzere 7 değişiklik yaptı; Yiğit Efe Demir ilk 11'de, tribünler doldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 21:17
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında sahasında oynanan Ferencvaros karşılaşmasına, Trendyol Süper Lig’deki Çaykur Rizespor maçının 11’ine göre 3’ü zorunlu olmak üzere 7 değişiklik ile çıktı.

Değişikliklerin gerekçesi

Takımda ligde kart cezası nedeniyle yer alamayan Nelson Semedo kadroya dönerken, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezaları nedeniyle Ferencvaros mücadelesinde kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de kadroda yoktu.

Yiğit Efe Demir ilk kez 11'de

Stoperde 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir teknik heyetin tercihleri arasında yer aldı. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında son dakikalarda oyuna giren Yiğit, ilk kez 11 başladı. Son iki sezonu kiralık geçiren Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe altyapısından yetişti.

Fenerbahçe'nin 11'i

Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Yedekler

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Jhon Duran, Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş

Altyapıdan kadroya iki genç

Eksiklikler nedeniyle altyapıdan 17 yaşındaki Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki Haydar Karataş ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Tribünler ve gönderilen mesajlar

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada lig ve Avrupa maçlarında olduğu gibi Ferencvaros karşılaşmasında da dolup taşan tribünler önünde mücadele etti. Taraftarlar ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırdı. Ayrıca tribünlerden İsrail zulmü altında olan Filistin ve Filistin halkı için mesajlar iletildi; kale arkası tribünlerin alt bölümünde, İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin’deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı. Macar ekibinin taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.

