Tedesco: Viktoria Plzen deplasmanında hedefimiz 3 puan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanacak Viktoria Plzen mücadelesi öncesi Doosan Arena'da düzenlenen basın toplantısında net bir hedef belirtti.

Maç öncesi açıklamalar

Tedesco, "Tek bir odağımız var; maçı kazanmak. 3 puan almak istiyoruz" dedi ve rakibin son dönemde teknik direktör değişikliğine gidip yeni çalıştırıcısıyla yakaladığı formu hatırlattı. "Burada oynamak her zaman zor. Yüksek enerjili, güçlü ve fizikselliği yüksek bir takımla karşılaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Roma maçındaki Viktoria Plzen performansını örnek gösteren Tedesco, "Yeni teknik direktörleriyle beşte beş yaptılar, AS Roma galibiyeti de bunların içinde. Yerel avantajlarıyla bizim için zor olacak ama bizim tek bir odağımız var; maçı kazanmak. Bunun için her şeyi denememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kadro ve rotasyon

Kimlerin oynayacağı konusunda net bir açıklama yapmayan Tedesco, "Elimizde daha fazla opsiyon var" diyerek Talisca ve Youssef'in form durumlarına vurgu yaptı. Talisca'nın son maçlarda gol attığını, Beşiktaş maçında oyuna sonradan girip pozitif katkı sağladığını; Youssef'ün ise Gaziantep ve Beşiktaş karşılaşmalarında iyi performans gösterdiğini belirtti. "Bunlar bizim için lüks problemler" dedi.

Kadro istikrarıyla ilgili soruya Tedesco, düzenli bir 11 gerektiğini ama maç yoğunluğunda (3-4 günde bir) rotasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sarı kart cezalıları ve uzun seyahatler nedeniyle "taze ayaklara" ihtiyaç duyacaklarını, rotasyon yapıldığında kalitenin düşmeyeceğine inandığını vurguladı.

Rakip analizi

Plzen'i değerlendiren Tedesco, "Sadece isimlere bakarak sonuç tahmini yapmak kolay olurdu; ama takımları detaylı incelemek gerekiyor" dedi. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve Real Madrid ile 4-2'lik bir maç oynadıklarını hatırlatarak, "İyi oyuncuları var, farklı profilde kanat oyuncuları bulunuyor. Adu güçlü, birebirleri iyi; Memic ise daha çok ortalar yapan bir profil" yorumunu yaptı.

Tedesco, rakibe karşı her şeylerini vermeleri gerektiğini, aksi halde maçların zor geçeceğini belirterek Zagreb maçındaki performans eksikliğini örnek gösterdi.

Jayden Oosterwolde: "Maç için sabırsızlanıyorum"

Oyunculardan Jayden Oosterwolde, Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada konuşulan fotoğraf için "Bir yanlış anlaşılma oldu. Soyunma odasında güzel bir atmosfer vardı; fotoğraf o an çekildi ve öyle gözükmüş" dedi.

Oosterwolde, "Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Zaten bu sebepten dolayı futbol oynuyoruz, taraftarı mutlu etmek için" ifadelerini kullandı. Geçmişte yaşadığı uzun ve ciddi bağ sakatlığı sürecinde sıkı çalıştığını, döndüğünden beri maçlarda yer aldığını ve hedefe doğru ilerlediğini belirtti.

Ayrıca, Milan Skriniar ile oynamaktan memnun olduğunu söyleyen Oosterwolde, "Onun gibi tecrübeli bir stoperden çok şey öğreniyorum. O bizim kaptanımız ve iyi bir lider" dedi. Maç öncesi takım içi konuşmaların akşam yemeği veya maç sabahı yapılacağını ekledi ve "İyi bir maç olacaktır, zor bir takıma karşı oynayacağız ama iyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak; teknik ekip ve oyuncular hedeflerini net biçimde 3 puan almak olarak açıkladı.

