Teja Oblak: Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Öncelikli Hedefi FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Teja Oblak, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in öncelikli hedefinin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu, takımın yeni olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:07
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Sloven oyun kurucusu Teja Oblak, takımın ilk ve öncelikli hedefinin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu açıkladı.

Rövanş maçı öncesi beklenti

Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını ağırlayacak. Oblak, AA muhabirine yaptığı açıklamada turnuvaya katılmanın takım için öncelik olduğunu vurguladı: "Öncelikli hedefimiz FIBA Avrupa Ligi'ne katılmak. Bunun için bir maçımız daha var. Takım daha yeni. En iyi duruma gelmek için zamana ihtiyacımız var."

Galatasaray'a transfer ve beklentiler

Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Oblak, "Benim için Türkiye'de oynamak, kariyerimde yeni bir meydan okuma olacak. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Bu tarz bir kulüp için de çok büyük hedeflerimiz var." dedi.

Geçen sezonun değerlendirmesi

34 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ile kazandığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunu ve sakatlıktan dönüş sürecini anlattı: "Sakatlıktan geri döndüğüm zaman neredeyse yarım sezon oynamamıştım. Ocak ayında sahalara dönmüştüm. Sezonun son 3 ayı ise rüya gibiydi. Kadınlar Avrupa Ligi'ni kazanmak, kariyerimde istediğim şeylerden biriydi. Bunu başardığım için mutluyum. Bu yüzden benim için harika bir sezondu."

Ligdeki rekabet ve takım atmosferi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi hakkında, "Bence çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz. Bütün takımlar çok kuvvetli. Her maça konsantre olmanız lazım. Çok güçlü rakiplerimiz var. Bu yüzden zorlu bir ligde oynadığımızı düşünüyorum ve bundan dolayı da mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma yeni katılan oyuncularla ilgili olarak da Oblak, "Yeni oyuncular gayet iyi. Ben de takıma yeni katıldım. Yeni bir takım gibi olduk. 7 transfer var. Birbirimizi seviyoruz ve anlıyoruz. Şu anda takımda harika bir atmosfer var." diye konuştu.

Teknik heyet ve hedefler

Başantrenör Ekrem Memnun hakkında, "Onu antrenmanlarda ve maçlarda görüyorum. Çok iyi bir koç. İletişim kurmayı seviyor. Oyuncuları dinliyor. Bunlar önemli şeyler. Kendi basketbol görüşü var. Bizden sahada istediği şeyleri seviyorum. Gerçekten çok iyi bir koç." ifadelerini kullandı.

Oblak takım hedeflerini şöyle özetledi: "Öncelikli hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak. Bunun için bir maçımız daha var. Takım daha yeni. En iyi duruma gelmek için zamana ihtiyacımız var. Bence dörtlü veya altılı finale kalabiliriz. Ligde de finale kalmak istiyoruz. Geçen sezon finale kalamamıştık. Bu yüzden ligdeki asıl hedefimiz finale kalmak. Türkiye'ye gelmişken şampiyonluğu da çok istiyorum ama öncesinde finale kalmamız lazım."

Oyun tarzını tanımlarken Oblak, "Tam bir takım oyuncusuyum. Ayrıca saha içinde takımımın kazanması için elimden gelen her şeyi yaparım." dedi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini ağırlayacak sarı-kırmızılı takımda Teja Oblak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

