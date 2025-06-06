Tek Eliyle Hentbolun Yıldızı: Metehan Şekerci

Kastamonu'dan Umut Veren Bir Yetenek

Kastamonu'da doğuştan sağ eli olmayan 14 yaşındaki hentbolcu Metehan Şekerci, THF Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Candarbey Spor Kulübü'nde gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor. Eğitimine Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda devam eden Metehan, beden eğitimi öğretmeni Erçin Kerim aracılığıyla kulübün hentbol taramalarına katıldı. Antrenörlerin dikkatini çeken Metehan, 3 yıl önce kulübün B takımında oynamaya başladı.

Başarı Dolu Bir Yolculuk

Metehan, azmiyle A takıma yükselerek THF Küçük Erkekler Türkiye Finali'nde mücadele etme şansı yakaladı. Kastamonu Spor Lisesi öğrencisi olan Metehan, birçok spor dalıyla ilgilendiğini ancak hentbolun kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. "Hentbol elle oynanan bir spor, ilk başladığım dönemlerde topları kaçırıyordum. Hocamızın verdiği taktiklerle vücudumla elim arasında topu sıkıştırarak yakalamaya başladım," diyor.

Engellere Rağmen Hırsı İle Öne Çıkıyor

Metehan, "Elimde engel olduğu için başarıyı daha çok istiyorum. Bu şekilde başarılı olmanın beni daha çok mutlu edeceğini düşünüyorum," dedi. İleriye dönük hedefleri arasında milli sporcu ve antrenör olmak olduğunu belirten genç yetenek, "Bildiğim kadarıyla bu liglerde benim gibi engelli bir sporcu yok," ifadelerini kullandı.

Takımından Övgü Dolu Sözler

Candarbey Spor Kulübü Kurucu Başkanı Esin Demirbaş Kerim, Metehan'ın kulübe katılışını ve sporcu olarak gelişimini şöyle değerlendirdi: "Buradaki ilgisi, becerisi ve beyefendiliğinden dolayı A takıma geçirdik. Bazı engel ve dezavantajlarına rağmen başarılı oldu. Takımla uyumu çok iyi."

Antrenör Erçin Kerim, Metehan'ın zamanla kendine olan güveninin arttığını ve takımın en önemli oyuncularından biri haline geldiğini belirtiyor. "Oynadıkça ve başarılı oldukça çok daha iyi duruma gelmeye başladı. Özgüveni ilk başlarda biraz düşüktü ama şimdi her fırsatta sahaya sürüyoruz ve yeterli verimi de alıyoruz," şeklinde konuştu.

Takım Arkadaşlarından Destek

Takım kaptanı Muhammed Berat Musaoğlu ise Metehan'ın yaptığı performanstan memnun olduklarını belirterek, "Bizimle aynı potansiyelle antrenmanlar yapıyor. Yanımızda olduğu için mutluyuz," dedi.

Kastamonu'da doğuştan sağ eli olmayan 14 yaşındaki Metehan Şekerci, Candarbey Spor Kulübünün oyuncusu olarak Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Şekerci, AA muhabirine açıklama yaptı.

Kastamonu'da doğuştan sağ eli olmayan 14 yaşındaki Metehan Şekerci, Candarbey Spor Kulübünün oyuncusu olarak Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Şekerci, AA muhabirine açıklama yaptı.