Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na Sponsorluk Anlaşmaları

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İçin Önemli Anlaşmalar

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Yalova'da düzenlenen kamp sürecinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile birçok firma arasında sponsorluk anlaşmaları imzalandı.

Termal ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen imza törenine katılan federasyon başkanı Alparslan Erkoç, Tekerlekli Sandalye Basketbol branşının Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan devralındığını belirtti.

Erkoç, "Dünyanın en hızlı sponsorluğunu gerçekleştirdim. Çarşamba günü Tekerlekli Sandalye Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesindeydi. Hesaplamalar yapıldı ve Osman Aşkın Bak ile Hamza Yerlikaya’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların desteğiyle branş bize devredildi," diyerek sürecin hızını vurguladı.

Erkoç, ayrıca Ampute Futbol Ligi’nin yanı sıra tekerlekli sandalye branşı ile birlikte dünyanın en büyük iki deplasmanlı liginden birine sahip olduklarını ifade ederek, 2025'te Brezilya'da düzenlenecek IWBF Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

İmza töreninin ardından, federasyon ile sponsor firmalar arasında protokol imzalanarak program sona erdi. Programa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, federasyon yönetim kurulu üyeleri, sponsor firmalar Bitexcen, Slayz ve Brafa yetkilileri ile sporcular katıldı.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile destek veren firmalar arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TBESF Başkanı Alpaslan Erkoç (ortada), programda konuşma yaptı.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile destek veren firmalar arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TBESF Başkanı Alpaslan Erkoç (ortada), programda konuşma yaptı.