DOLAR
39,15 0,01%
EURO
44,82 -0,76%
ALTIN
4.247,73 -0,67%
BITCOIN
4.108.028,36 0,75%

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na Sponsorluk Anlaşmaları

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı için Yalova'da sponsorluk anlaşmaları imzalandı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 19:17
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na Sponsorluk Anlaşmaları

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İçin Önemli Anlaşmalar

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Yalova'da düzenlenen kamp sürecinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile birçok firma arasında sponsorluk anlaşmaları imzalandı.

Termal ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen imza törenine katılan federasyon başkanı Alparslan Erkoç, Tekerlekli Sandalye Basketbol branşının Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan devralındığını belirtti.

Erkoç, "Dünyanın en hızlı sponsorluğunu gerçekleştirdim. Çarşamba günü Tekerlekli Sandalye Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesindeydi. Hesaplamalar yapıldı ve Osman Aşkın Bak ile Hamza Yerlikaya’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların desteğiyle branş bize devredildi," diyerek sürecin hızını vurguladı.

Erkoç, ayrıca Ampute Futbol Ligi’nin yanı sıra tekerlekli sandalye branşı ile birlikte dünyanın en büyük iki deplasmanlı liginden birine sahip olduklarını ifade ederek, 2025'te Brezilya'da düzenlenecek IWBF Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

İmza töreninin ardından, federasyon ile sponsor firmalar arasında protokol imzalanarak program sona erdi. Programa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, federasyon yönetim kurulu üyeleri, sponsor firmalar Bitexcen, Slayz ve Brafa yetkilileri ile sporcular katıldı.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye...

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile destek veren firmalar arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TBESF Başkanı Alpaslan Erkoç (ortada), programda konuşma yaptı.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye...

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın kampa girdiği Yalova'da, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile destek veren firmalar arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TBESF Başkanı Alpaslan Erkoç (ortada), programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
2
Efe Aydan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Aday
3
Bursalı Sporcular Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Madalya Kazandı
4
Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu Açılışı Çınarcık'ta Gerçekleşti
5
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na Sponsorluk Anlaşmaları
6
Ümit Milli Takım Oyuncuları Hedefini Belirledi: İki Maç, İki Zafer
7
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Korkmaz: 'Temel Problem, Oyuncuların Aldığı Süreler'

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor